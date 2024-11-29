مبابي يعيش عزلة داخل ريال مدريد (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل أن عزلة النجم الفرنسي كيليان مبابي في ريال مدريد باتت حقيقة، وأن معاناته الحالية تزداد حدة في الفريق الملكي.

وعاش مبابي على وقع كابوس جديد بعدما ظهر بأداء هزيل في مباراة ريال مدريد وليفربول خاصة بعد أن أهدر ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ليفربول (1 ـ0) مما زاد في حدة غضب المدريديين عليه.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على منصة "إكس" أن مبابي كان معزولا بين زملائه في الريال حتى خارج المستطيل الأخضر حيث ظهر وهو يسند ظهره إلى الحائط وحوله كان يوجد كل من ابراهيم دياز وأنطونيو روديغر وجود بيلينغهام وفيما حاول مبابي الحديث مع بيلينغهام تجاهله الأخير وتوجه نحو روديغر ودياز. (روسيا اليوم)