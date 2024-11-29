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رياضة
ميسي: أفتقد برشلونة
Lebanon 24
29-11-2024
|
10:37
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اعترف ليونيل ميسي بأنه يفتقد فريقه السابق برشلونة وأن العام الذي توج به بسداسية تاريخية مع "البارسا" كان مذهلا، مشيرا إلى أن الفريق كان يلعب ويعرف مسبقا كيف ستنتهي المباراة.
وقال ميسي في مقابلة مع قناة "تي في 3" الإسبانية بثت اليوم الجمعة تزامنا مع احتفال نادي برشلونة بالذكرى السنوية الـ125 لتأسيسه: "تهانينا لبرشلونة بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيسه.. إنه لشرف لي أن أكون جزءا من النادي، وأن أكون من مشجعي برشلونة. أنا محظوظ لأن القدر قادني إلى هناك وتمكنت من قضاء معظم حياتي في مثل هذا النادي الرائع".
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وتابع النجم الأرجنتيني: "برشلونة ناد خاص، مختلف عن البقية.. أفتقد النادي كثيرا، والمدينة، والناس.. وكما هو الحال دائما، آمل أن تستمر الأمور على ما يرام وأن نتمكن من الاستمرار في جعل هذا النادي العظيم أعظم".
وأشار اللاعب البالغ من العمر 37 عاما إلى عام 2009، عندما فاز برشلونة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، باعتباره أبرز ما حققه في النادي.
وقال ميسي عندما سئل عن أفضل لحظة له مع برشلونة: "العام الذي فزنا فيه بالبطولات الست، كان عاما مذهلا.. كنا نستمتع بكل يوم سواء في التدريبات أو في المباريات".
وأضاف "كنا نلعب ونعرف مسبقا كيف ستنتهي المباراة، ليس غرورا منا، ولكن بسبب الثقة الكبيرة التي كنا نتمتع بها. كنا واثقين من الفوز". (روسيا اليوم)
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