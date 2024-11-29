مبابي يعاني في ريال مدريد.. وهذا هو السبب

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وكشف مدرب يعمل بالقرب من مبابي أنه لم يندمج بعد مع زملائه الجدد، وأن الانسجام في صفوف ريال مدريد لن يكون أمرا سهلاً لاعتبارات فنية، وفقاً لما ذكره موقع "سبورتس كيدا" نقلاً عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية .أضاف: لن يكون من السهل عليه استعادة مستواه. أولاً، لأنه يلعب في فريق لا يعتمد على التناوب، وأيضاً لأنه لا يصل لاعبو خط الوسط إلى المستوى المطلوب. إنه يحتاج إلى لاعبين يمدوه بالكرات، مثلما فعل نيمار أو ماركو فيراتي في باريس سان جيرمان، أو أنطوان غريزمان في المنتخب الفرنسي.وأشار إلى أنّ "من يستطيع فعل ذلك في ريال مدريد حاليًا؟ لم يتم ضم بديل لتوني كروس، ولم يعد لوكا مودريتش يتمتع بنفس القدرة، بينما لا يتميز أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا بالتمريرات، أما بيلنغهام فأنا لست مقتنعًا به، إنه ليس نيمار. (العربية)