15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مبابي يعاني في ريال مدريد.. وهذا هو السبب
Lebanon 24
29-11-2024
|
13:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعاني اللاعب الفرنسي كيليان مبابي في ريال مدريد الإسباني، منذ الانضمام للفريق العاصمي بسبب عدم وجود لاعبين مثل البرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي زميليه السابقين في باريس سان جيرمان، بحسب ما كشفت تقارير صحافية.
Advertisement
وكشف مدرب يعمل بالقرب من مبابي أنه لم يندمج بعد مع زملائه الجدد، وأن الانسجام في صفوف ريال مدريد لن يكون أمرا سهلاً لاعتبارات فنية، وفقاً لما ذكره موقع "سبورتس كيدا" نقلاً عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية .
أضاف: لن يكون من السهل عليه استعادة مستواه. أولاً، لأنه يلعب في فريق لا يعتمد على التناوب، وأيضاً لأنه لا يصل لاعبو خط الوسط إلى المستوى المطلوب. إنه يحتاج إلى لاعبين يمدوه بالكرات، مثلما فعل نيمار أو ماركو فيراتي في باريس سان جيرمان، أو أنطوان غريزمان في المنتخب الفرنسي.
وأشار إلى أنّ "من يستطيع فعل ذلك في ريال مدريد حاليًا؟ لم يتم ضم بديل لتوني كروس، ولم يعد لوكا مودريتش يتمتع بنفس القدرة، بينما لا يتميز أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا بالتمريرات، أما بيلنغهام فأنا لست مقتنعًا به، إنه ليس نيمار. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
لن تتخيلوا المبلغ.. الإعلامية سمر أبو خليل تكشف عن معاشها (فيديو)
Lebanon 24
لن تتخيلوا المبلغ.. الإعلامية سمر أبو خليل تكشف عن معاشها (فيديو)
02:05 | 2024-11-29
29/11/2024 02:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد
02:37 | 2024-11-29
29/11/2024 02:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة فنانة شهيرة لابنها تُثير غضب الجمهور.. وهي ترد: في قلوبهم مرض! (صور)
Lebanon 24
قُبلة فنانة شهيرة لابنها تُثير غضب الجمهور.. وهي ترد: في قلوبهم مرض! (صور)
00:50 | 2024-11-29
29/11/2024 12:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت العدوان الإسرائيلي.. هل تزوج بطل مسلسل "الهيبة" عبدو شاهين بهذه الإعلامية؟ (فيديو)
Lebanon 24
غطت العدوان الإسرائيلي.. هل تزوج بطل مسلسل "الهيبة" عبدو شاهين بهذه الإعلامية؟ (فيديو)
03:48 | 2024-11-29
29/11/2024 03:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"جوزي زعل مني".. الإعلامية ديانا فاخوري تكشف سبب عدم إعلان ارتباطها الا بعد مرور عام (فيديو)
Lebanon 24
"جوزي زعل مني".. الإعلامية ديانا فاخوري تكشف سبب عدم إعلان ارتباطها الا بعد مرور عام (فيديو)
04:57 | 2024-11-29
29/11/2024 04:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:37 | 2024-11-29
ميسي: أفتقد برشلونة
07:00 | 2024-11-29
مبابي يعيش عزلة داخل ريال مدريد (فيديو)
03:00 | 2024-11-29
ليلة استثنائية.. رونالدينيو يسجل هدفًا أسطوريًا في "كلاسيكو الأساطير" ويقود برشلونة للفوز على ريال مدريد
02:00 | 2024-11-29
"فيفا" تكشف قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2024
01:00 | 2024-11-29
لقاء آلكمار وغلطة سراي ينتهي بورقة بيضاء
00:30 | 2024-11-29
بشق الأنفس.. اليونايتد أطاح بـ "بودو غليمت"
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
30/11/2024 01:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
30/11/2024 01:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
30/11/2024 01:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24