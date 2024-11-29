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رياضة
لاعبو ليفربول يدعمون محمد صلاح بهذا القرار!
Lebanon 24
29-11-2024
|
23:00
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يؤيد لاعبي ليفربول الإنجليزي قرار محمد صلاح نجم الفريق بالتحدث علنًا عن عدم وجود عرض للنادي لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، واستخدام "نفوذه" ومكانته للحصول على عقد كبير، بحس ما كشفت تقارير صحافية.
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وانضم صلاح إلى ليفربول قادماً من روما في صيف عام 2017 وكسب مكانة أسطورية في ملعب أنفيلد، إذ سجل 223 هدفًا وصنع 99 في 368 مباراة مع الفريق.
وأشارت صحيفة "إندبندنت" إلى أنّ "البريطانية أن مطالب عقد صلاح "ضخمة"، حيث يسعى ممثلوه إلى صفقة تناسب مكانته ومستواه".
ومعظم اللاعبين الكبار في ليفربول يحترمون نهجه ويرون لحظات مثل هذه كفرصة نادرة للاعب لاستخدام نفوذه خلال ما تبقى من مسيرته للحصول على عقد جيد، بحسب ما كشفت الصحيفة. (العرية)
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