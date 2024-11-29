لاعبو ليفربول يدعمون محمد صلاح بهذا القرار!

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وانضم صلاح إلى ليفربول قادماً من روما في صيف عام 2017 وكسب مكانة أسطورية في ملعب أنفيلد، إذ سجل 223 هدفًا وصنع 99 في 368 مباراة مع الفريق.وأشارت صحيفة "إندبندنت" إلى أنّ "البريطانية أن مطالب عقد صلاح "ضخمة"، حيث يسعى ممثلوه إلى صفقة تناسب مكانته ومستواه".ومعظم اللاعبين الكبار في ليفربول يحترمون نهجه ويرون لحظات مثل هذه كفرصة نادرة للاعب لاستخدام نفوذه خلال ما تبقى من مسيرته للحصول على عقد جيد، بحسب ما كشفت الصحيفة. (العرية)