"مسحور".. هذا ما قاله بطل كأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا عن مبابي

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يعتقد اللاعب إيمانويل بيتي، بطل كأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا، أن مواطنه كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، مسحور لذلك يعاني على أرضية الملعب.وأصبح المهاجم البالغ من العمر "25 عاما" حديث العالم منذ وصوله إلى النادي الأبيض، إذ يعاني لاعب باريس سان جيرمان السابق من سلسلة مشاكل داخل وخارج الملعب، ويمر بأوقات معقدة للغاية، نظرا لعدم قدرته على تقديم أفضل مستوياته مع ريال مدريد.كما دخل مبابي في نزاع مع باريس سان جيرمان، إذ رفع دعوى قضائية ضد نادي العاصمة الفرنسية للحصول على 55 مليون يورو كرواتب ومكافآت لم تدفع له الموسم الماضي، ومما زاد الأمور سوءا بالنسبة إلى الدولي الفرنسي تورطه في تحقيقات بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بسبب أحداث وقعت في أحد فنادق ستوكهولم في أكتوبر الماضي.وشدد بيتي، أسطورة فرنسا، على أن مبابي لا يظهر ثقته المعتادة على أرض الملعب بسبب السحر، وهو ما لم يتوقعه الكثيرون بعد أن حقق أخيرا حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.وقال في تصريحات لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية: مبابي ليس سعيدا، يمكن أن ترى ذلك في عينه، إنه ضائع، وهذا أمر متناقض تماما لأنه كان يريد دائما الانتقال إلى ريال مدريد والحصول على كل هذا الاهتمام.وأضاف بيتي: أعتقد أنه مسحور، أنا أؤمن كثيرا بالسحر، أقول ذلك لأنني أعرف المسألة.وبعد تصريحات إيمانويل بيتي، ربطت وسائل إعلام فرنسية تعليقات بطل العالم 1998 بقضية هزت عالم كرة القدم قبل عامين، عندما اتهم ماتياس شقيقه لاعب كرة القدم الشهير بول بوغبا باللجوء إلى السحر من أجل إيذاء زميله في المنتخب كيليان مبابي.وقال ماتياس في تغريدة عبر "إكس" في 2022: مبابي، ليس لدي أي شيء سلبي ضدك، كل شيء صحيح ومثبت والساحر معروف، أشعر بالأسف لهذا الأخ، المنغمس في السحر، ليس من الجيد أن يكون لديك منافق وخائن بالقرب منك.وتم استبعاد مبابي مؤخرا من قائمة منتخب فرنسا خلال آخر فترتي توقف، كما لا يزال قرار تعيينه قائدا للمنتخب يثير انقساما للأراء، لاسيما بعد تراجع مستواه عقب نهائيات كأس أوروبا 2024.(العربية)