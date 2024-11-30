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رياضة

بسبب مباراة ليفربول وريال مدريد.. أزمة جديدة تواجه فينيسيوس جونيور

Lebanon 24
30-11-2024 | 06:30
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دخل البرازيلي فينيسيوس جونيور في العديد من الأزمات سواء لتصرفاته المثيرة للجدل على أرضية الملعب وخسارته جائزة الكرة الذهبية أو حتى تعرضه إلى العنصرية.
 
ووضعت صورة نشرها فينيسيوس عبر حسابه على "إنستغرام" من مباراة ريال مدريد وليفربول تظهر متابعته للقاء من خلال قناة TNT البرازيلية، وضعت اللاعب في أزمة كبيرة مع رابطة الدوري الإسباني.
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ووفقا لما ذكرته شبكة "ريليفو" فإن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني تقدم بشكوى لريال مدريد بسبب متابعة فينيسيوس مباراة الفريق الملكي الماضية بدوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول الإنكليزي بصورة غير شرعية.
 
ووصف تيباس ما حدث من قبل فينيسيوس بأنه "قرصنة" إذ لا تملك القناة التي كان يشاهد عليها اللاعب البرازيلي المباراة الحق في بث اللقاء داخل إسبانيا مؤكدا أنه كان يتوجب عليه مشاهدتها عبر قناة "موفيستار" مالكة الحقوق في إسبانيا. (روسيا اليوم) 
 
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