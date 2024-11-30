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رياضة

أنشيلوتي يتحدث عن "مشكلة مبابي".. هذا ما قاله

Lebanon 24
30-11-2024 | 08:21
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اعتبر المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، السبت، أن المشكلة التي يعاني منها النجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الموسم تعود إلى افتقار فريقه إلى الثبات في الأداء بشكل عام، عشية مواجهة ضيفه خيتافي الأحد في المرحلة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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وقال أنشيلوتي، الذي يواصل الدفاع عن لاعبه: "مشكلة مبابي هي المشكلة التي نعاني كلنا منها. الفكرة هي أن نحاول تقديم أفضل نسخة ممكنة، ليس فقط منه، ولكن مني ومن اللاعبين الآخرين".

وأضاف: "المشكلة ليست في لاعب واحد. المشكلة التي نواجهها هي فريق لم يكن قادرا على تحقيق الثبات. يجب علينا جميعا أن نحاول تحسين ذلك ونبذل قصارى جهدنا. بالإضافة إلى ذلك، مبابي جديد هنا ويحتاج إلى التكيف. ومع ذلك، سجل ثمانية أهداف وشارك في الهجوم بتقديم تمريرات حاسمة".
 
واعتبر الإيطالي أن مبابي "يمكنه اللعب بشكل أفضل، لكن يمكننا جميعا أيضا أن نقدم أداء أفضل وسنعمل على ذلك".

وأشار مدرب ميلان السابق إلى أن مهاجمه لم يُدرج في آخر قائمتين لمنتخب فرنسا، كما واجه بعض التحديات خارج الملعب خلال أشهره الأولى في سانتياغو برنابيو.

وتابع: "مبابي ليس محبطا على الإطلاق، هو يعرف أنه بحاجة إلى التحسن كما هو حالنا جميعا. الانتقادات بعد مباراة ليفربول كانت بسبب إضاعته ركلة جزاء، مثل العديد من لاعبي فريقي".

وأوضح المدرب أن الإصابات كانت إحدى أسباب الهزيمة أمام ليفربول، بما في ذلك غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور وداني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو، لكنه أكد جاهزية البرازيلي الآخر رودريغو لمواجهة خيتافي. (سكاي نيوز عربية) 
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