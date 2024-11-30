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رياضة

لاس بالماس يصعق برشلونة في عقر داره

Lebanon 24
30-11-2024 | 10:51
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تكبد نادي برشلونة خسارة مفاجئة وقاسية على أرضه وأمام جماهيره على يد ضيفه لاس بالماس بنتيجة 1-2 في مباراة جمعتهما اليوم السبت لحساب المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني.
 
وافتتح ساندرو راميرز باب التسجيل لفريقه لاس بالماس في الدقيقة 49 بتسديدة أرضية باغتت حارس مرمى برشلونة.
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وعادل رافينيا النتيجة لصالح برشلونة، بعد أن أحرز هدف الفريق الكتالوني الأول في الدقيقة 61 بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء.
 
وعندما ضغط لاعبو برشلونة لتسجيل هدف التقدم، استغل مهاجم لاس بالماس فابيو سيلفا كرة مرتدة قبل أن يسددها بقوة على يمين حارس برشلونة لتسكن الشباك.
 
وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 34 في صدارة جدول الترتيب، متقدما بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي يواجه خيتافي غدا الأحد، بينما رفع لاس بالماس رصيده إلى 15 نقطة ليصعد للمركز الـ14 مؤقتا. (روسيا اليوم)
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