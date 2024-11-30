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رياضة

أنطاليا يفوز على سيواس في الدوري التركي

Lebanon 24
30-11-2024 | 14:00
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فاز فريق أنطاليا سبور، الجمعة، على منافسه سيواس سبور في مسابقة الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ" بهدفين لواحد، في افتتاح الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.
انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم أصحاب الأرض عبر الإسرائيلي رمزي سافوري في الدقيقة 40، وأدرك فودي كويتا من غيانا التعادل بعدها بثلاث دقائق فقط.
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وفي الشوط الثاني، نجح المدافع فيصل ساري في منح أنطاليا سبور الهدف الثاني برأسية من ركلة ركنية نفذها البولندي جاكوب كالوزينسكي في الدقيقة 66، ليحصد فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري.
وأخفق سيواس سبور للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق الفوز، مكتفيا بخسارتين وتعادل، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السابع، فيما رفع أنطاليا سبور رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن. (الأناضول)
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