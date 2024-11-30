ليستر سيتي يعين الهولندي فان نيستلروي مدربا للفريق

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أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، التعاقد مع الهولندي رود فان نيستلروي، مديرا فنيا جديدا للفريق حتى حزيران 2027، خلفا للويلزي ستيف كوبر، والذي أقيل من منصبه لسوء النتائج المحققة.وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "يسعدنا أن نؤكد تعيين رود فان نيستلروي مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لنادي ليستر سيتي".وتابع: "ينضم إلينا الهولندي البالغ من العمر 48 عاما بخبرة واسعة على أعلى مستوى في اللعبة، سواء كلاعب أو مدرب، وقد وافق على شروط العقد حتى حزيران 2027".وأضاف: "سيصل رود، إلى المملكة المتحدة في الوقت المناسب ليكون حاضرا في رحلتنا إلى برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت، قبل أن يتولى مسؤوليات الفريق الأول بشكل كامل اعتبارًا من الأحد".واستطرد البيان: استمتع مدربنا الجديد بمسيرة حافلة بالنجاحات والألقاب، حيث لعب لأندية مثل: بي إس في أيندهوفن، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، وسجل 349 هدفا على مستوى الأندية، بالإضافة إلى 35 هدفًا آخرا في 70 مباراة مع (منتخب) هولندا على الساحة الدولية".(الاناضول)