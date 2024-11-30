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رياضة
اتحاد جدة يتخم شباك الاتفاق ويبتعد في الصدارة
Lebanon 24
30-11-2024
|
23:00
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هز اتحاد جدة شباك مضيفه الاتفاق 4 مرات ليصل إلى النقطة 33 في صدارة دوري"روشن" السعودي يوم السبت.
وتقدم اتحاد جدة بطل نسخة الموسم قبل الماضي في الدقيقة 35 عبر الفرنسي الدولي نغولو كانتي، وفي الشوط الثاني أضاف بنزيمة هدفاً بعد مرور 8 دقائق من البداية.
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وزاد حسام عوار النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 66 قبل أن يضيف الهولندي ستيفن بيرخفاين الرابع قبل 20 من نهاية المباراة.
وواصل الاتحاد مسيرته المميزة في الدوري الموسم الحالي بتحقيقه الفوز رقم 11 مقابل خسارة واحدة أمام الهلال، بينما زاد وضع الاتفاق سوءاً، إذ لم ينتصر منذ 9 جولات وبقي في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.
(العربية)
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