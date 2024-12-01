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رياضة

"تقيأ دماً".. إصابة خطيرة للاعب برشلونة أمام لاس بالماس وصور تكشف

Lebanon 24
01-12-2024 | 02:00
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تعرض مدافع برشلونة أليخاندرو بالدي إلى أزمة صحية مفاجئة وخطيرة خلال الشوط الأول من المباراة التي خسرها فريقه أمام لاس بالماس (2 ـ 1) في الجولة 15 من الدوري الإسباني.
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"تقيأ دما".. إصابة خطيرة للاعب برشلونة أمام لاس بالماس (صور)


وسقط اللاعب في الدقيقة 26 من الشوط الأول من المباراة أمس، بعد اصطدام قوي مع ساندرو لاعب لاس بالماس، قبل أن تتعكر حالته بشكل سريع ومفاجئ حيث تقيأ الدماء وفق ما نقلته صحف إسبانية.
 


وبحسب المصادر، فإن الاصطدام القوي هو الذي أفرز تلك الأعراض الصحية الخطيرة، لكن حالته بدأت في التحسن تدريجيا، وهو الآن لا يعاني من أية أعراض.
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