هذه الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

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صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، على نظام جديد لكأس العالم للأندية يبدأ من نسخة 2025.وستقام بطولة كأس العالم للأندية بنظام التجمع كل 4 سنوات ولن تقام كل عام كما هو متبع حاليا.وسيشارك في مونديال الأندية 32 فريقا وسيتم توزيع المقاعد على جميع قارات العالم.وسيتم تقسيم الأندية المشاركة في المسابقة إلى 8 مجموعات، ينافس في كل مجموعة 4 منتخبات ويتأهل في النهاية متصدر ووصيف كل مجموعة لدور الـ 16 ثم تستمر البطولة بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.وبحسب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مونديال الأندية في شكله الجديد سينطلق في 15 حزيران على أن ينتهي في 13 تموز 2025.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المقاعد التي ستحصل عليها كل قارة حيث سيتم توزيع المقاعد الـ32 في مونديال الأندية على القارات أجمع بحيث تحصل أوروبا على 12 مقعدا وهو العدد الأكبر ويليها أميركا الجنوبية التي سيشارك منها 6 فرق أما قارات إفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية، فسيشارك من كل منها في كأس العالم للأندية 4 فرق ويتبقى بذلك مقعدين أحدهما يذهب لأوقيانوسيا والآخر للدولة المستضيفة.الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025:قارة إفريقيا: الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي.قارة آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.قارة أوروبا: تشيلسي (إنكلترا) ريال مدريد (إسبانيا) مانشستر سيتي (إنجلترا) بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) إنتر ميلان (إيطاليا) بورتو (البرتغال) بنفيكا (البرتغال) يوفنتوس (إيطاليا) بوروسيا دورتموند (ألمانيا) أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وسالزبورغ (النمسا).أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: مونتيري (المكسيك) سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية) كلوب ليون (المكسيك) وباتشوكا (المكسيك).أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).أميركا الجنوبية: بالميراس (البرازيل)، فلامنغو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين) وبوتافوغو (البرازيل).البلد المضيف: إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأميركية).