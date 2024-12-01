"اذهب إلى المنزل".. خسارة ناد إسباني تفجر موجة غضب ضد رونالدو

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وفي بيان، كشف النادي أنّ "انفصال نادي ريال بلد الوليد وباولو بيتسولانو"، فيما يقبع بلد الوليد في قاع الترتيب بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان ولم يحصد سوى فوزين في 15 مباراة في الدوري، مضيفاً أن "المدرب الأوروغوياني لن يستمر في تدريب النادي بعد 70 مباراة على مدار ثلاثة مواسم".فيما عمدت بعض الجماهير للاحتجاج على مالك النادي وأحد أفضل المهاجمين على الإطلاق سابقا، رونالدو، خلال الخسارة أمام أتلتيكو على ملعب الفريق.كما رفع بعض المشجعين لافتة كُتب عليها "رونالدو اذهب إلى المنزل".بينما فضّل قسم آخر ترك الملعب في حين كان الفريق متأخرا 0-3 أمام أتلتيكو في الشوط الأول. (العربية)