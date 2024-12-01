مانشستر يونايتد يحقق فوزا ساحقا على إيفرتون

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حقق مانشستر يونايتد فوزا ساحقا 4-صفر على إيفرتون، الأحد، في أول انتصار للمدرب الجديد روبين أموريم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد.وحقق يونايتد أكبر فارق أهداف في مباراة له بالدوري منذ فوزه 5-1 على ليدز يونايتد في عام 2021، ليتقدم للمركز التاسع في الترتيب بعد 13 مباراة.وعقب المباراة، قال لاعب "مان يونايتد"، ماركوس راشفورد، لشبكة "سكاي سبورتس": "إنها نتيجة جيدة ومهمة مع مدرب جديد وطريقة لعب جديدة ونحن لا نزال في مرحلة التعلم. علينا استغلال هذا الأداء والفوز في منتصف الأسبوع (أمام أرسنال يوم الأربعاء).