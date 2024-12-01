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رياضة
صلاح يواصل هز الشباك ويقود ليفربول للتحليق في البريمرليغ
Lebanon 24
01-12-2024
|
14:00
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واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح توهجه مع فريقه ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وقاده للاقتراب خطوة عملاقة نحو التتويج بلقب المسابقة العريقة في الموسم الحالي.
وأحرز صلاح هدفا وصنع آخر، ليقود ليفربول لتحقيق انتصار ثمين ومستحق 2/صفر على ضيفه مانشستر سيتي، مساء الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.
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وافتتح النجم الهولندي كودي غاكبو التسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 12، بعدما تابع تمريرة من قائد منتخب الفراعنة، الذي عزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني، الذي أحرزه في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، مواصلا هوايته في هز الشباك للمباراة السادسة على التوالي في البطولة.
وسبق لصلاح التسجيل في شباك تشيلسي وأرسنال وبرايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون في البطولة، ليشدد الخناق على النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر) في السباق الدائر بينهما على جائزة (الحذاء الذهبي) كأفضل هداف في البطولة هذا الموسم.
ورفع صلاح، الذي خرج من ملعب المباراة في الدقيقة 84، رصيده التهديفي إلى 11 هدفا في المركز الثاني، بفارق هدف وحيد خلف هالاند، الذي توج بالجائزة في الموسمين الماضيين.
بهذا الفوز، واصل ليفربول التحليق في صدارة البطولة بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال وتشيلسي، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الخامس بعدما تلقى خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي.
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