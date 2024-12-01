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رياضة

غوارديولا يعلق على لقطة "الرقم 6" تجاه جماهير ليفربول

Lebanon 24
01-12-2024 | 15:59
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لفتت لقطة رد المدرب بيب غوارديولا، على أغنية جماهير ليفربول، الأنظار خلال قمة الدوري الإنكليزي الممتاز مساء الأحد.

ومع اقتراب نهاية لقاء ليفربول ومانشستر سيتي، بدأت جماهير ليفربول بترديد أغنية "سيتم إقالتك في الصباح"، في إشارة لغواريدولا، الذي تجرع الهزيمة بنتيجة 2-0 على يد ليفربول، وهي الهزيمة السادسة له في آخر 7 مباريات.
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المدرب الإسباني المخضرم رد على جماهير ليفربول بإشارة بيديه، تدل على الرقم 6، وهو عدد ألقاب الدوري التي حققها غواريدولا مع مانشستر سيتي.
وبعد اللقاء سؤل غوارديولا عن الحركة المثيرة للجدل، وقال: " كل الملاعب تريد إقالتي، بدأ الأمر في مباراة برايتون. ربما هم على حق وفقا للنتائج التي حصلنا عليها. لكني لم أتوقع أن أسمع تلك الهتافات في أنفيلد (ملعب ليفربول)".

وأضاف: "لم أتوقع ذلك من الجماهير في ليفربول، لكن لا بأس، هذا الأمر جزء من اللعبة، وأنا أفهم ذلك تماما. لقد خضنا معارك لا تصدق معا. لدي احترام لهم".

ووسع ليفربول الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 11 نقطة، في ترتيب البريميرليغ.
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