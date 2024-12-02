جثث مُلقاة على الأرض.. صدامات مروعة خلال مباراة كرة قدم وفيديو يوثق المأساة

في حادثة مروعة، توفي عشرات الأشخاص على الأقل أمس الأحد في صدامات بين مشجعين خلال مباراة في كرة القدم في نزيريكوري بجنوب شرق غينيا، وفق ما قالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس.



وقال طبيب في المستشفى الإقليمي لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف هويته: "هناك نحو 100 قتيل. الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة". من جهته أفاد طبيب آخر بأن "هناك عشرات القتلى".



وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة.

🔴 #URGENTE | Imagenes en RRSS muestran una gran cantidad de cadáveres debido a los graves enfrentamientos entre dos hinchadas en un partido de fútbol en N'Zerekore, Guinea. pic.twitter.com/B38VC7wie4 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) December 1, 2024 Advertisement

وتُظهر مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.



والتزمت الحكومة الصمت مساء أمس الأحد حيال المأساة.

وقال شاهد عيان لفرانس برس طالبا إغفال اسمه "كل شيء انطلق من تحد لقرار الحكم. ثم غزا مشجعون الملعب". (سكاي نيوز)



