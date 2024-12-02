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رياضة
موسم "تألق الفرعون".. مقارنة بين صلاح ومرموش
Lebanon 24
02-12-2024
|
00:55
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يشهد الموسم الكروي في أوروبا تألقا لافتا لنجمي الكرة المصرية، المخضرم محمد صلاح، والصاعد بقوة عمر مرموش.
صلاح قاد فريقه ليفربول لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما قاد مرموش فريقه الألماني إنتراخت فرانكفورت لاحتلال المركز الثاني في البوندسليغا خلف بايرن ميونيخ.
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ومع التألق اللافت لهما، لا مهرب من المقارنة بين النجمين المصريين هذا الموسم.
الأهداف
محمد صلاح سجل 13 هدفا هذا الموسم في جميع البطولات، بينما سجل مرموش 17 هدفا.
صناعة الأهداف
يتساوى النجمان بعدد المرات التي صنعوا فيها الأهداف، برصيد 11 هدفا من صناعة كل منهما، في جميع البطولات.
الترتيب في سباق الحذاء الذهبي
يحتل مرموش المركز الرابع حاليا في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، برصيد 13 هدفا، بينما يحتل صلاح المركز العاشر برصيد 11 هدفا في الدوري.
منتخب مصر
سجل مرموش هدفين لمنتخب مصر في عام 2024، من أصل 11 مباراة دولية خاضها، بينما سجل صلاح 4 أهداف من 4 مباريات.
الراتب السنوي
يتقاضى مرموش 2.5 مليون يورو سنويا مع فرانكفورت، بينما يتقاضى صلاح قرابة 22 مليون يورو سنويا، وفقا للديلي ميل.
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