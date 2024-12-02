فوز مثير لليكرز على يوتا جاز في NBA

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سجل أنتوني ديفيز 33 نقطة و11 متابعة، وأضاف ليبرون جيمس 27 نقطة ومرر 14 تمريرة حاسمة، ليقودا لوس أنجلوس ليكرز، للفوز على يوتا جاز بنتيجة 105-104، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وبعد أن فشل في التسجيل من رمية ثلاثية، في محاولته العاشرة خلال المباراة، في الثوان الأخيرة، كان لدى يوتا فرصة للفوز بالمباراة، لكن كولين سيكستون تردد في تمرير الكرة ولم يتمكن من التسديد قبل نهاية اللقاء.وسجل جيمس تسديدة خطافية بيده اليسرى أثناء الجري مع تبقي 41 ثانية على نهاية اللقاء، لكن ووكر كيسلر سجل متابعة على الطرف الآخر ليحافظ على فارق السلة لفريق جاز.وأحرز لاوري ماركانين 22 نقطة، وأضاف جون كولينز 21 نقطة لفريق يوتا جاز، الذي خسر للمرة الثامنة في آخر 9 مباريات.وفي بقية المباريات، فاز نيويورك نيكس على نيو أورليانز بيليكانز 118-85، وكليفلاند كافالييرز على بوسطن سلتيكس 115-111، وتورنتو رابتورز على ميامي هيت 119-116.كما فاز أيضا هيوستن روكتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 119-116، وسان أنطونيو سبيرز على ساكرامنتو كينجز 127-125، ودالاس مافريكس على بورتلاند ترايل بليزرز 137-131، ولوس أنجلوس كليبرز على دنفر ناجتس 126-122. (كووورة)