Advertisement

رياضة

فوز مثير لليكرز على يوتا جاز في NBA

Lebanon 24
02-12-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1286801-638687374790363268.png
Doc-P-1286801-638687374790363268.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجل أنتوني ديفيز 33 نقطة و11 متابعة، وأضاف ليبرون جيمس 27 نقطة ومرر 14 تمريرة حاسمة، ليقودا لوس أنجلوس ليكرز، للفوز على يوتا جاز بنتيجة 105-104، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
Advertisement


وبعد أن فشل في التسجيل من رمية ثلاثية، في محاولته العاشرة خلال المباراة، في الثوان الأخيرة، كان لدى يوتا فرصة للفوز بالمباراة، لكن كولين سيكستون تردد في تمرير الكرة ولم يتمكن من التسديد قبل نهاية اللقاء.

وسجل جيمس تسديدة خطافية بيده اليسرى أثناء الجري مع تبقي 41 ثانية على نهاية اللقاء، لكن ووكر كيسلر سجل متابعة على الطرف الآخر ليحافظ على فارق السلة لفريق جاز.


وأحرز لاوري ماركانين 22 نقطة، وأضاف جون كولينز 21 نقطة لفريق يوتا جاز، الذي خسر للمرة الثامنة في آخر 9 مباريات.

وفي بقية المباريات، فاز نيويورك نيكس على نيو أورليانز بيليكانز 118-85، وكليفلاند كافالييرز على بوسطن سلتيكس 115-111، وتورنتو رابتورز على ميامي هيت 119-116. 

كما فاز أيضا هيوستن روكتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 119-116، وسان أنطونيو سبيرز على ساكرامنتو كينجز 127-125، ودالاس مافريكس على بورتلاند ترايل بليزرز 137-131، ولوس أنجلوس كليبرز على دنفر ناجتس 126-122. (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2024-12-02
08:00 | 2024-12-02
07:45 | 2024-12-02
07:00 | 2024-12-02
06:00 | 2024-12-02
02:11 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24