مفاجأة يكشفها أحد اللاعبين.. هل سيعتنق رونالدو دين الإسلام؟

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كشف وليد عبد الله حارس مرمى النصر السابق عن حديث جمعه مع زميله كريستيانو رونالدو، حول اعتناق الإسلام، مشيرا إلى أنه وجد ترحيبا من النجم البرتغالي.وقال عبد الله في برنامج "الحصة الأخيرة": "رونالدو يحب أن يدخل الإسلام، لقد تحدثت عن الأمر معه بالفعل وسجد مرة في الملعب بعد التسجيل كما أنه يحث اللاعبين دوما على الصلاة وغيرها من الأشياء".وأضاف: "يتساءل كريستيانو دائما عن اسم الصلوات ويطالب المدرب بإيقاف التدريب وقت الصلاة ويطالب اللاعبين الذين لا يصلون بأن ينتظموا فيها".واختتم اللاعب السعودي: "رونالدو منضبط وملتزم للغاية من المستحيل أن يصل لهذه المكانة دون التحلي بكل هذه الصفات". (روسيا اليوم)