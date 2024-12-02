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رياضة
من بينهم رونالدو وميسي.. إليكم قائمة أفضل 11 لاعباً في العالم لعام 2024
Lebanon 24
02-12-2024
|
23:00
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ضمت القائمة المختصرة للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي وذلك لاختيار أفضل 11 لاعباً في العالم خلال العام الجاري والذي شارف على الانتهاء.
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وينشط رونالدو مع النصر السعودي منذ مطلع 2023، بينما انتقل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي منتصف العام الماضي.
وينشط جميع اللاعبين الـ24 الآخرين في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، ويعتبر كيليان مبابي اللاعب الوحيد في القائمة الذي كان ينتمي للدوري الفرنسي وذلك عقب انتقاله في الصيف من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني.
ولم تضم القائمة أي لاعب من الدوري الإيطالي وكذلك خلت من أسم أي لاعب ينشط في دوريات أميركا الجنوبية أو إفريقيا.
وضمت القائمة ثمانية لاعبين من ريال مدريد أبرزهم مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلنغهام وسبعة لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي أبرزهم رودري الفائز بجائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم والبلجيكي كيفين دي بروين والنرويجي إيرلنغ هالاند، بينما اشتملت على أسم لامين يامال (17 عاماً) نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.
واستند فيفبرو ومقر في هولندا على تصويت 28 ألف لاعب من 70 دولة، خلال تحديد القائمة المختصرة لأفضل 26 لاعبا في العالم. (العربية)
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