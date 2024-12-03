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رياضة

مغنية تحرج ريال مدريد.. والأخير يرد ببيان رسمي!

Lebanon 24
03-12-2024 | 00:47
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تسببت المغنية الإسبانية لولا إنديغو في وضع محرج لريال مدريد، بعد نشرها لمقطع فيديو أعلنت فيه أنها ستقوم بإحياء حفل في ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل النادي في الـ 14 من حزيران من العام المقبل.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه ريال مدريد من الكثير من شكاوى جيران الملعب، بسبب الضوضاء التي تصدر عنه أثناء إقامة الحفلات الغنائية، وتم منعه من إقامة المزيد منها لحين حل تلك المشكلة.
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وخرج ريال مدريد بشكل فوري ليرد على هذا المقطع نافيا التزامه بأي حفلات أو مواعيد في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع المحلي لحل الأزمة ومنع الضجيج الذي يتسرب من الملعب في تلك الأحداث.

وكان جيران ملعب "سانتياغو برنابيو" دفعوا النادي في وقت سابق من الصيف الماضي لتأجيل 3 حفلات لفرق غنائية بسبب مشاكل الضوضاء واللوائح.

يذكر أن ريال مدريد جدد ملعبه بمبالغ مالية طائلة تجاوزت المليار ونصف مليار يورو، بعد أن حصل على حوالي ثلاثة قروض لإنهاء أعمال التجديدات.

وعارض اتحاد سكان المنطقة المشروع بشكل كبير، زاعما أنه يخدم مصالح خاصة فقط، ولم يحصل على تصريح التخطيط المناسب للقيام به بأفضل صورة ممكنة لا تضر الحي الواقع به سانتياغو برنابيو معقل العملاق الإسباني.
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