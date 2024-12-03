برشلونة يتخلى عن صفقته المؤجلة.. وعمالقة البريميرليغ يتأهبون

قرر نادي برشلونة التخلى عن إحدى الصفقات التي ظل يطاردها لأكثر من موسم لدعم هجومه خلال المرحلة المقبلة.



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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة حول اهتماماته لدعم الهجوم صوب أهداف أخرى في الميركاتو. ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، قرر برشلونة التخلي عن صفقة نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بلباو، بعد أن حاول التوقيع معه في صيفي 2023 و2024.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة حول اهتماماته لدعم الهجوم صوب أهداف أخرى في الميركاتو.

وأوضحت "ذا أتلتيك" أن نيكو ويليامز منفتح أكثر الآن على الانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن نيكو ويليامز يحظى بإعجاب من كل من آرسنال وبايرن ميونخ وتشيلسي وليفربول وتوتنهام.



ويتضمن عقد نيكو ويليامز شرطا يسمح له بالرحيل عن أتلتيك بلباو بمقابل يقترب من 60 مليون يورو. (كووورة)