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رياضة

أنشيلوتي يعلن عودة "لاعبه الجوكر"

Lebanon 24
03-12-2024 | 12:00
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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي "المدير الفني لفريق ريال مدريد"، أن لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني بات جاهزًا لخوض المباريات، بعد تعافيه من الإصابة، وذلك ابتداءً من مواجهة الغد المُرتقبة أمام أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".
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ومن المُقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على بيلباو، غدًا الأربعاء، في مواجهة مُقدَّمة من الجولة الـ19 لليغا. ويتطلع الفريق الملكي لتحقيق انتصاره الرابع تواليًا في البطولة المحلية؛ بعد فوزه على أوساسونا (4-0) وديبورتيفو ليغانيس (3-0) وخيتافي (2-0) تواليًا.

وغاب تشواميني عن آخر 4 مباريات لريال مدريد بداعي الإصابة، قبل أن يستعيد جاهزيته مرة أخرى. وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة أتلتيك بيلباو: "إنه (أوريلين) يقوم بعمل جيد للغاية، وجاهز للعب منذ الدقيقة الأولى. هذا أمر مهم جدًّا للفريق". (winwin)
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