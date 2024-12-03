برشلونة يستعيد نغمة الفوز

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استعاد برشلونة نغمة الفوز على مستوى الليغا من بوابة مستضيفه مايوركا بتغلبه بنتيجة 5-1 اليوم الثلاثاء في مباراة مقدّمة من المرحلة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.وبذلك عاد الفريق الكاتالوني إلى سكّة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل في آخر ثلاث مباريات في الليغا.وكان فريق "البلوغرانا" قد خسر أمام ريال سوسييداد (1-0) ولاس بالماس (2-1) في حين تعادل مع سيلتا فيغو (2-2).وبصم على أهداف برشلونة كلّ من فيران توريس (12) ورافينيا (56 من ركلة جزاء و74) وفرينكي دي يونغ (79) وباو فيكتور (84).في المقابل سجّل فيدات موريكي (43) الهدف الوحيد لمايوركا.وبهذا الفوز الثمين رفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الثاني حالياً الذي يحلّ ضيفاً على أتليتيك بلباو الأربعاء في انتظار مباراته المؤجلة من المرحلة الثانية عشرة مع مضيفه فالنسيا بسبب الفيضانات.في المقابل تجمّد رصيد مايوركا عند 24 نقطة في المرتبة السادسة مؤقتاً. (بي إن سبورتس)