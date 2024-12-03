بثلاثية.. الهلال أطاح بالغرافة

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واصل الهلال السعودي نتائجه اللافتة في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما تغلّب بثلاثية نظيفة على الغرافة القطري.ونجح الهلال في إضافة فوز جديد إلى رصيده وهذه المرة على حساب ضيفه الغرافة 3-0 اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.وافتتح البرازيلي ماركوس ليوناردو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة عشرة وحافظ الهلال على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.واستفاد الهلال من اندفاع الغرافة حين سجّل الهدف الثاني بفضل البديل الصربي ميتروفيتش (82) قبل أن يضيف البديل الآخر الصربي سافيتش الهدف الثالث (85).ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن مواطنه الأهلي بينما توقف رصيد الغرافة عند أربع نقاط في المركز العاشر. (بي إن سبورتس)