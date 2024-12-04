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رياضة

هل تسمح اللجنة الأولمبية للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية؟

Lebanon 24
04-12-2024 | 02:00
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أدلى مدير الاتصالات في اللجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز ببيان حول قبول الرياضيين الروس في المنافسات الدولية، الثلاثاء.

وقال آدامز إن اللجنة الأولمبية الدولية ستواصل السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية بشكل محايد.
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لكنه أضاف أن الاتحادات الرياضية الدولية هي منظمات مستقلة وهي مسؤولة عن إدارتها.

في 12 تشرين الأول 2023، علقت اللجنة الأولمبية الدولية عضوية روسيا "بمفعول فوري"، وذلك لضمها المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة للجنة الأولمبية الأوكرانية (دونيتسك، خيرسون، لوغانسك، زابوروجيه).

وحرم هذا القرار تلقائيا الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي الدولي.

 كما تم حرمان الرياضيين الروس من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024، التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس الصيف الفائت، تحت علم بلادهم، وقبول المشاركة بصفة محايدة مع عدد من التحفظات والقيود.

يذكر أنه في نهاية شباط 2022، أوقفت معظم المنظمات الرياضية مشاركة الروس والبيلاروس في البطولات بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية.
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