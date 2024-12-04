لتمديد عقده.. صلاح يوافق على شرط ليفربول





وأوضحت الصحيفة أن صلاح سيوافق على شرط ليفربول بتمديد عقده لمدة موسم واحد فقط، بعد انتهاء عقده الحالي في حزيران 2025.

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وأشارت "ذا أثلتيك" إلى أن صلاح رغم موافقته على التجديد، إلا أنه يشعر بالغضب من طريقة تعامل إدارة النادي مع ملف تمديد العقد. ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح في طريقه لتوقيع عقد جديد مع ليفربول يبقيه في "أنفيلد".وأوضحت الصحيفة أن صلاح سيوافق على شرط ليفربول بتمديد عقده لمدة موسم واحد فقط، بعد انتهاء عقده الحالي في حزيران 2025.وأشارت "ذا أثلتيك" إلى أن صلاح رغم موافقته على التجديد، إلا أنه يشعر بالغضب من طريقة تعامل إدارة النادي مع ملف تمديد العقد.

وأكدت الصحيفة أن صلاح يرغب في مواصلة مشواره مع ليفربول، لكنه غير راضٍ عن عدم تقديم النادي أي عرض لاستمراره حتى الآن. (سكاي نيوز عربية)