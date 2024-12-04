Advertisement

رياضة

لتمديد عقده.. صلاح يوافق على شرط ليفربول

Lebanon 24
04-12-2024 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1287796-638689122370908498.png
Doc-P-1287796-638689122370908498.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح في طريقه لتوقيع عقد جديد مع ليفربول يبقيه في "أنفيلد".

وأوضحت الصحيفة أن صلاح سيوافق على شرط ليفربول بتمديد عقده لمدة موسم واحد فقط، بعد انتهاء عقده الحالي في حزيران 2025.
Advertisement

وأشارت "ذا أثلتيك" إلى أن صلاح رغم موافقته على التجديد، إلا أنه يشعر بالغضب من طريقة تعامل إدارة النادي مع ملف تمديد العقد.
 
وأكدت الصحيفة أن صلاح يرغب في مواصلة مشواره مع ليفربول، لكنه غير راضٍ عن عدم تقديم النادي أي عرض لاستمراره حتى الآن. (سكاي نيوز عربية) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:26 | 2024-12-04
02:00 | 2024-12-04
23:29 | 2024-12-03
23:00 | 2024-12-03
16:37 | 2024-12-03
16:08 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24