بتصريح رسمي.. الاتحاد الفرنسي ينهي الجدل بشأن استبعاد مبابي

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نفى فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، غلق باب العودة لمنتخب الديوك أمام نجم ريال مدريد كيليان مبابي بعد الجدل الكبير الذي صاحب غيابه عن المعسكر الماضي، وسط توقعات بوجود مشكلة بين المدرب ديديه ديشامب واللاعب.وقرّر مدرب الديوك استبعاد نجم ريال مدريد من معسكر شهر تشرين الثاني الماضي، بشكل مفاجئ رغم جاهزية اللاعب حينها من الناحيتين الفنية والبدنية، ما طرح العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل الدولي لصاحب الـ25 عامًا، الذي كان قبلها قد طلب إعفاءه من معسكر تشرين الأول.وقال ديالو في رسالة لجناج ريال مدريد، في تصريحات أدلى بها لموقع "Nice Matin": "أنا رئيس الاتحاد ولست المدرب. أتحدث كثيرًا مع ديشامب الذي يخبرني بوجهة نظره ثم يقرر".وتابع: "أمنيتي هي أن يصبح كيليان مبابي مرة أخرى الشخص الذي جلب الكثير وأن يكون مع المنتخب من آذار 2025"، في إشارة منه إلى رغبته في استعادة اللاعب لمستواه الطبيعي، حين أسهم بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم في روسيا 2018.وفي رده عن سؤال بشأن وجود قضية انضباطية أو استبعاده من المنتخب الفرنسي لأسباب غير رياضية، أجاب ديالو بالقول: "لا على الإطلاق. كيليان في موقف أكثر صعوبة بالنسبة له، لذا عليه الخروج منه للتعبير عن موهبته".واستعاد كيليان مبابي شيئًا من مستواه الطبيعي في الفترة الأخيرة، حيث نجح في تحريك الشباك في آخر مباراتين بالدوري الإسباني أمام كل من ليغانيس وخيتافي، بينما ظهر بوجه متواضع في مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا. (WINWIN)