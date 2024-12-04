طليقة لاعب شهير تخرج عن صمتها.. هل تركها من أجل إمرأة أخرى؟

كشفت سيدة الأعمال أليس كامبيلو، أنها تتحدث يوميا مع زوجها السابق ألفارو موراتا، مشيرة إلى أنه يحترمها، وهو جزء من عائلتها وسيظل دائما كذلك ولكنها لا تنوي العودة له بل أن تظل بخير.

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وقالت أليس كامبيلو لمجلة "Forbes Women": "لقد أحبني موراتا كثيرا وبطريقة رائعة، دعم كل مشاريعي بشكل كبير، وجعلني أرى جوانب جيدة في نفسي ربما لم أكن أراها. بالنسبة لي، هذا هو الحب".واعترفت أليس، البالغة من العمر 29 عاما، في حوارها بأنها ربما لم تكن مستعدة تماما لمتطلبات الحياة الأسرية، مضيفة: "لا أعتقد أنني كنت مستعدة، أفضل شيء في حياتي هو إنجاب أطفالي بهذا التقارب الزمني، وعندما أراهم يلعبون معا أشعر بإعجاب كبير، ولكنني لم أدرك مدى تأثير ذلك علي نفسيا، حملي وفترة ما بعد الولادة أثرتا علي كثيرا، خاصة في المرة الأخيرة، حيث كنت على وشك الموت، وفي اليوم التالي كنت أحاول أن أكون مع أطفالي وأُظهر للجميع أنني بخير. كان يجب أن أسمح لنفسي بالمرور بمراحل حزني".وتلقت كامبيلو رعاية طبية متخصصة في مستشفى جامعة "نافارا" في العاصمة مدريد، بعد تعرضها لـ"مضاعفات" أثناء ولادة طفلها الرابع في العام 2023.كما ذكرت كامبيلو أنه على الرغم من حديثها اليومي مع زوجها، إلا أنها أكدت أنها لا تعاني من "أي نوع من الحزن العاطفي أو محطمة القلب".وأردفت: "أتحدث مع ألفارو يوميا، لم يتركني من أجل امرأة أخرى، لم يحدث شيء من هذا القبيل، ألفارو يحترمني. وأكثر من ذلك، لم نكن على ما يرام بسبب أمورنا الخاصة، يجب أن نكون بخير مجددا، هذا كل شيء، هدفي، الآن، ليس العودة، بل أن أكون بخير، إنه جزء من عائلتي وسيظل دائما كذلك". (روسيا اليوم)