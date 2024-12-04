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رياضة

"الفرعون المصري" يحلق عاليا في ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
04-12-2024 | 23:00
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واصل النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، توهجه وممارسة هوايته في تسجيل الأهداف وصناعتها خلال مباراته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.


وصنع محمد صلاح الهدف الأول "للريدز" في الدقيقة 50 بتمريرة رائعة ترجمها زميله كورتيس جونز إلى هدف التعادل على ملعب "سانت جيمس بارك".
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ومن ثم سجل بنفسه هدفين متتاليين للضيوف في الدقيقتين (68، و83) من زمن اللقاء، ليهز بذلك شباك نيوكاسل للمرة العاشرة في تاريخه إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

ورفع محمد صلاح (32 عاما) رصيده إلى 13 هدفا لينفرد بصدارة جدول ترتيب أفضل هدافي "البريميرليغ" للموسم الحالي، متجاوزا بفارق هدف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (24 عاما) مهاجم فريق مانشستر سيتي، الذي يلعب في هذه اللحظات أمام ضيفه نوتينغهام فورست.
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