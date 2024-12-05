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رياضة

سرقة مفاجئة بعد خطوبة لاعب برايتون: منزل فالنتين باركو يتعرض للنهب

Lebanon 24
05-12-2024 | 00:00
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تعرض منزل لاعب برايتون، فالنتين باركو، للسرقة بعد أيام من خطبته لصديقته، عارضة الأزياء والمؤثرة ياز جوريجوي.

في الأسبوع الماضي، نشرت ياز مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام تظهر فيه وهي توافق على عرض الزواج الذي قدمه باركو، البالغ من العمر 20 عامًا، بعد علاقة عاطفية مليئة بالتقلبات. وقد أظهر الفيديو الشاب الأرجنتيني وهو يركع على ركبته ليطلب يدها.
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لكن في تطور مفاجئ، نشرت ياز بعد ذلك قصة على إنستغرام تكشف عن تعرض منزلهما في إشبيلية للسرقة بعد عودتهما من عشاء رومانسي. وكتبت ياز مع صورة تظهر الأدراج الفارغة والملابس المبعثرة على الأرض: "وصلنا إلى المنزل ووجدناه قد تعرض للنهب على هذا النحو".

وأضافت: "وصولنا إلى بلد مليء بالأحلام وعدم القدرة على العيش براحة. كل شيء هنا غريب جدًا. لا تثق حتى بظلك." وأوضحت أن السطو وقع بعد دخول شخصين من المنزل المجاور، حيث أمضيا نحو 50 دقيقة داخل منزلهما وغادرا قبل 10 دقائق من وصولهما.

وأضافت: "الغريب في الأمر أن أحد الموظفين فقط كان يعرف تحركاتنا، وقد غادر المكان قبل سبع دقائق من دخول المتسللين. لقد أبلغنا الشرطة عن الحادث ونأمل أن يتم حل الأمر قريبًا."

يعيش باركو في إشبيلية بعد أن تم إعارته من برايتون في آب 2024. ورغم أنه أبرم عقدًا لمدة أربع سنوات ونصف مع برايتون في كانون الثاني الماضي، إلا أنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا مع فريقه الإسباني في الموسم الحالي.

من جانبها، بدأت ياز العمل في عرض الأزياء منذ أن كانت في الثامنة عشرة من عمرها، ولديها أكثر من 133 ألف متابع على إنستغرام. وكانت قد قامت هذا العام برسم اسم فالنتين على عظمة الترقوة الخاصة بها، في حين رسم هو اسمها على ذراعه، كإشارة إلى ارتباطهما العميق. (daily mail)





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