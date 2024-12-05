كلاسيكو سعودي بنكهة مدريدية.. رونالدو وجها لوجه أمام بنزيما

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يشهد الموسم الحالي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منافسة ملتهبة على كافة الأصعدة، وذلك بعدما نجحت بعض الأندية في تدعيم صفوفها، وتوهج العديد من الأسماء الأجنبية.ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 33 نقطة، محققا أفضل معدل نقطي بعد مرور 12 جولة من المسابقة، متجاوزا رقمه السابق الذي يعود لموسم 2008-2009، عندما حصد 30 نقطة بنفس المدة.ويتفوق "العميد" على الهلال بطل النسخة الأخيرة، بفارق نقطتين (31)، ويأتي النصر بالمركز الثالث، برصيد 25 نقطة، مما يبرهن على قوة المنافسة وصعوبتها في ظل رغبة الجميع في التتويج باللقب.ويحل النصر ضيفا ثقيلا على الاتحاد، مساء الجمعة المقبل، في سهرة كروية خاصة ستجمع الطرفين، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري المحترفين.يعد كلاسيكو الاتحاد والنصر أحد أعرق المواجهات في تاريخ الكرة السعودية، نظرا لقوة الناديين والقاعدة الجماهير الكبيرة التي يمتلكها كل منهما.سبق وأن التقى النصر والاتحاد 31 مرة في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح "العالمي" في الفوز 12 مرة، بينما تغلب "العميد" في 11 مناسبة، وحسم التعادل 8 موجهات.ومع نجاح الفريقين في التعاقد مع العديد من الأسماء البارزة في عالم الساحرة المستديرة، ارتفعت قيمة المباراة والمنافسة، نظرا للاهتمام العالمي الذي يحظى به دوري روشن من مختلف دول العالم.وسيشهد الكلاسيكو صراعات مختلفة على أرض الملعب سواء بين اللاعبين أو الجهازين الفنيين، بوجود الفرنسي لوران بلان على رأس القيادة الفنية للاتحاد، مقابل الإيطالي ستيفانو بيولي رفقة النصر.وما يبرهن على قوة المنافسة، القيمة التسويقية الخاصة بفريق النصر التي تصل إلى 190.63 مليون يورو، مقابل 171.58 مليون لصالح الاتحاد، بفضل النجوم المتواجدة بالطرفين التي يأتي على رأسها البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد "فارس نجد"، والفرنسي كريم بنزيما، هداف "النمور".تترقب الجماهير المنافسة الخاصة بين الثنائي التاريخي رونالدو وبنزيما خلال الكلاسيكو، في ظل صراعهما هذا الموسم على لقب الحذاء الذهبي مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، هداف الهلال.رونالدو وبنزيما يتساويان في عدد الأهداف المسجلة بالمسابقة حتى الآن، حيث سجل كل منهما 9 أهداف في وصافة ترتيب هدافي المسابقة، خلف ميتروفيتش الذي سجل 12 هدفا.وستكون هذه هي المواجهة الثانية بينهما في الملاعب السعودية بعد وصول بنزيما لصفوف الاتحاد مطلع الموسم الماضي، حيث انتهى اللقاء الأول بفوز النصر (5-2)، وتمكن وقتها "الدون" من تسجيل ثنائية.وغاب الهداف الفرنسي عن مواجهة الدور الثاني التي فاز خلالها النصر أيضا، بنتيجة (4-2)، حيث أحرز وقتها "صاروخ ماديرا" هدفين آخرين، وهو ما سيجعل بنزيما يرد بقوة خلال كلاسيكو الجمعة.الموسم الحالي، شهد عودة بنزيما لمستواه المعهود بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها في موسمه الأول، حيث بات أهم عنصر في منظومة الاتحاد، فيما يتعلق ببناء اللعب والمساهمة بتسجيل الأهداف، مما سيشعل الصراع مع رونالدو. (كووورة)