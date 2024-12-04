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رياضة

مانشستر سيتي يضرب بالثلاثة منهياً سلسلة نتائجه السلبية

Lebanon 24
04-12-2024 | 17:21
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أنهى مانشستر سيتي سلسلة نتائجه السلبية بفوز عريض على نوتينغهام فورست.
وانتصر مانشستر سيتي على ضيفه نوتينغهام فورست 3-0 يوم الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.
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ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بينما توقف رصيد الخاسر عند 22 نقطة.

وهذا الفوز الأول لمانشستر سيتي بعد سلسلة من سبع مباريات دون انتصار في جميع المسابقات.

وسجّل أهداف سيتي كل من البرتغالي برناردو سيلفا والبجيكي دي بروين والبلجيكي الآخر دوكو (8 و31 و57).
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