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رياضة
مواصلا مطاردة القمة.. آرسنال يهزم مانشستر يونايتد
Lebanon 24
05-12-2024
|
02:30
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واصل فريق آرسنال مطاردة صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز بفوز ثمين على ملعبه ضد مانشستر يونايتد بنتيجة (2-0)، في قمة مباريات الأسبوع الـ14 من المسابقة.
وفرض آرسنال أفضليته بفوزٍ رابعٍ توالياً على أحد منافسيه التاريخيين وقلّص الفارق مع ليفربول المتصدر كما واصل سلسلة نتائجه الإيجابية.
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وأنهى تيمبر نتيجة التعادل السلبي التي سادت طوال الشوط الأول بهدف أتى في الدقيقة الرابعة والخمسين.
وعزّز الفرنسي صاليبا من تقدم آرسنال بهدف ثمين في الدقيقة الثالثة والسبعين.
ورفع آرسنال رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن تشيلسي الوصيف وبفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً.
وهذا الفوز الرابع توالياً لآرسنال في جميع المسابقات بينما تلقى مانشستر يونايتد خسارته الأولى مع مدربه البرتغالي أموريم.
وفي مباريات أخرى انتصر إيفرتون على ضيفه وولفرهامبتون 4-0 وتغلّب تشيلسي على مضيفه ساوثهامبتون 5-1 وكذلك تجاوز أستون فيلا ضيفه برينتفورد 3-1. (بي إن سبورتس)
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