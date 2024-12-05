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رياضة

ليلة استثنائية مليئة بالأرقام القياسية.. صلاح أسقط روني وأزاح هالاند

Lebanon 24
05-12-2024 | 03:30
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قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.
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وسجّل صلاح هدفين وصنع آخر، قبل أن يتسبب الايرلندي كويمين كيليهر حارس ليفربول بخطأ فادح أدى لهدف التعادل القاتل في مرمى فريقه، لينتهي اللقاء بدون فائز.

رغم التعادل، كان صلاح بطلًا للمباراة بامتياز، بأداء مميز مؤكدًا أحقيته بعقد جديد مع ليفربول، بخلاف ذلك الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ونيوكاسل 
أصبح صلاح أكثر لاعب يسجل ويصنع في مباراة بمسابقة بطولة الدوري الإنكليزي "بريميرليغ" حيث فعل ذلك في 37 مباراة مختلفة بالمسابقة، متجاوزًا واين روني أسطورة مانشستر يونايتد.

نجح صلاح في تسجيل ثنائية للمرة الثلاثين خلال مشاركاته ببطولة الدوري الإنكليزي، وهو ثامن لاعب فقط يحقق ذلك الإنجاز.

أصبح صلاح أول لاعب هذا الموسم في بطولة الدوري الإنكليزي يصل لإجمالي 20 مساهمة أو أكثر في المسابقة، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 8 آخرين حتى الآن، وهو أكثر اللاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف في مسابقات الدوريات الخمس الكبرى.

كما نجح صلاح في التسجيل لسابع مباراة على التوالي بمسابقة الدوري الإنكليزي، معادلًا سلسلته التي استمرت بين 28  آب و24 تشرين الاول 2021، ويأمل في الوصول للرقم القياسي المسجل باسم جيمي فاردي مهام ليستر سيتي حين سجل في 11 مباراة متتالية بين 29 آب و28 تشرين الثاني 2015.


وأصبح هداف الريدز ثالث لاعب أجنبي فقط في تاريخ بطولة الدوري الإنكليزي يسجل 170 هدفًا في بطولة الدوري الإنكليزي، حيث يأتي خلف سيرجيو أغويرو (184 هدفًا) وتييري هنري (175 هدفًا).

كما واستطاع محمد صلاح تصدر قائمة هدافي الدوري الإنكليزي للمرة الأولى هذا الموسم بتسجيله 13 هدف متفوقًا على النرويجي إيرلينغ هالاند (12 هدف). (winwin)
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