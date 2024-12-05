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رياضة

بعد إهداره ركلة جزاء.. مبابي يخرج عن صمته

Lebanon 24
05-12-2024 | 06:39
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خرج الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن صمته وأطلق تصريحات أعلن فيها تحمله مسؤولية خسارة فريقه الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
وتلقى ريال مدريد هزيمته الثانية هذا الموسم في الليغا، بخسارته 1-2 أمام أتلتيك بيلباو، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19، في معقل الفريق الباسكي ملعب "سان ماميس"، بعد أن خسر أمام برشلونة برباعية نظيفة في الجولة 11 من المسابقة.
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وبينما كانت النتيجة تشير لتقدم بيلباو بهدف سجله أليكس بيرينجور، تحصل الملكي على ركلة جزاء أهدرها مبابي بنفس الطريقة التي أهدر بها ركلة الجزاء أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، خلال المباراة التي خسرها الميرنغي (0-2).

وكتب مبابي رسالة عبر "ستوري" في حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام": "نتيجة سيئة. خطأ كبير في مباراة كل تفاصيلها مهمة. أنا أتحمل كامل المسؤولية".
 
وأضاف النجم الفرنسي: "إنها لحظة صعبة لكنها الوقت المناسب لتغيير الوضع ولكي أظهر للجميع من أنا". (روسيا اليوم) 
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