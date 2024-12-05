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رياضة

أليستر يعلق على تصريح صلاح حول مستقبله مع ليفربول

Lebanon 24
05-12-2024 | 09:34
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صرح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب فريق ليفربول الإنكليزي بأنه وزملاؤه يأملون أن يتم تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريق "الريدز".
 
في وقت سابق، قال صلاح إنه يشعر بخيبة الأمل لعدم تلقيه أي عرض لتجديد عقده الذي ينتهي في ختام منافسات موسم (2024-2025) موضحا أنه أقرب للخروج من البقاء داخل أسوار "أنفيلد".
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وعلق ماك أليستر خلال حواره مع شبكة "ESPN" الأرجنتينية، على تصريح صلاح، قائلا: "أعتقد أن هذا يظهر القليل من شخصية محمد وعقليته".

وأضاف: "من الواضح أننا نريد أن نقضي معه سنوات عديدة، لكن هذا قرار شخصي، يتعين على النادي أن يتخذ قرارا، ولا يمكننا نحن (اللاعبون) التدخل".

وتابع: "نأمل أن يتوصلا إلى اتفاق لأننا نريده، هو وفان دايك وترنت ألكساندر أرنولد أن يستمروا معنا، نأمل أن يكون هذا هو الحال".

وأشار اللاعب الأرجنتيني إلى أنه: "عندما ترى صلاح كل يوم، تجد أنه شخص يعمل بجد ولا يعرف الكلل، إنه أول من يصل وآخر من يغادر".

واختتم أليكسيس ماك أليستر: "إنه مستعد دائما لأي شيء قد يأتي، إنه يحمل ذلك إلى الملعب ويساعدنا دائما في اللحظات الحاسمة، إنه موجود، هذا يجعلنا جميعا سعداء". (روسيا اليوم)

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