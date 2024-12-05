حصان يتسبب في إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام

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قرر الاتحاد الدولي للفروسية اليوم، إيقاف البريطانية شارلوت دوغاردان الأكثر تتويجا بالميداليات الأولمبية في تاريخ بلادها، لمدة عام واحد بعد ظهور مقطع فيديو وهي تضرب حصانا.وأوقفت دوغاردان، التي انسحبت من أولمبياد باريس عندما انتشر مقطع الفيديو في تموز الماضي، مؤقتا لمدة ستة أشهر من قبل الاتحاد الدولي للفروسية في الشهر نفسه بعدما بدأ تحقيقا في تصرفها هذا.وقال الاتحاد الدولي للفروسية في بيان "ستمنع دوغاردان خلال فترة إيقافها من المشاركة في جميع الأنشطة المتعلقة بالمسابقات أو الأحداث الخاضعة لسلطة الاتحاد الدولي للفروسية أو أي اتحاد وطني".وأضاف: "سيتم احتساب الوقت الذي قضته خلال الإيقاف المؤقت ضمن فترة الإيقاف لمدة عام واحد".كما فرض الاتحاد الدولي للفروسية غرامة قدرها عشرة آلاف فرنك سويسري (11300 دولار) على دوغاردان، وأضاف البيان أنها اعترفت بالمخالفات وقبلت العقوبات.وفازت دوغاردان (39 عاما) بثلاث ميداليات ذهبية وفضية، واحدة وبرونزيتين في الألعاب الأولمبية في "لندن 2012"، وأولمبياد (ريو دي جانيرو 2016) في البرازيل، وأولمبياد "طوكيو 2020) في العاصمة اليابانية.وبحصولها على ست ميداليات، فإنها أكثر الرياضيات البريطانيات حصولا على ميداليات أولمبية بالتساوي مع لورا كيني متسابقة الدراجات.وقالت دوغاردان، التي سيمكنها العودة للمنافسات مرة أخرى في تموز من العام المقبل، في وقت سابق، إنها تشعر بالخجل الشديد من الحادث.وقالت في بيان خلال شهر الماضي: "ما حدث كان بعيدا عن طبيعتي تماما، ولا يعكس الطريقة التي أدرب بها خيولي أو تلاميذي، ولكن ليس هناك أي عذر".وقال الاتحاد الدولي للفروسية إن الحكم يؤكد التزامه برفاهية الحيوان.وقالت سابرينا إيبانيز الأمين العام للاتحاد الدولي للفروسية: "من المؤسف أن هذه القضية وضعت رياضتنا في عناوين الأخبار لجميع الأسباب الخاطئة، خاصة خلال وقت حرج قبل الألعاب الأولمبية".وأضافت: "إن هذه العقوبات المهمة ترسل رسالة واضحة مفادها أن أي شخص، بصرف النظر عن مكانته، يرتكب سلوكًا يعرض رفاهية الحصان للخطر سوف يواجه عواقب وخيمة". (روسيا اليوم)