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رياضة

تحذير رونالدو بشأن مبابي يعود إلى الواجهة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
05-12-2024 | 15:00
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لم يسلم مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي من الانتقادات بسبب ضعف أدائه مع ناديه، والحقيقة أنه في ايلول الماضي حذر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إمكانية الوصول إلى هذه النتيجة.
وقال كريستيانو، في إحدى المقابلات تعليقا على انتقال مبابي إلى ريال مدريد: "دعونا نرى ما إذا كان يمكنه التعامل بشكل جيد مع الضغط، لأن ريال مدريد ليس باريس سان جيرمان".
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وأضاف نجم ريال مدريد السابق: "مبابي سيذهب إلى هناك الآن (إلى ريال مدريد) وستقول، هل ريال مدريد هو ريال مدريد؟".
وتابع كريستيانو: "هل سيكون ريال مدريد أفضل معه؟ لا نعرف، علينا أن نرى".
وقال: "أعتقد أن ريال مدريد سيظل قويا ولكني لا أعرف ما إذا كان سيكون أفضل من العام الماضي، دعونا نرى".
ويأتي تداول هذا اللقاء بعد تعرض مهاجم ريال مدريد لانتقادات لاذعة نتيجة إهداره ركلة جزاء كانت حاسمة أمام نادي أتلتيك بيلباو.
(سكاي نيوز)
 
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