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رياضة
الصحف الإنكليزية: وداع غير مسبوق لصلاح تحت المطر
Lebanon 24
05-12-2024
|
23:00
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كالت الصحف البريطانية المديح للنجم المصري محمد صلاح، بعدما سجل هدفاً جديداً لفريقه ليفربول رغم التعادل 3-3 مع نيوكاسل، يوم الأربعاء، ما زاد الضغوطات على ناديه الإنجليزي لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
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وفجر صلاح مفاجأة مدوية حين كشف أن ليفربول لم يقدم عرضاً لتجديد عقده، مضيفاً أن فرص رحيله عن الفريق أكثر من فرص البقاء، قبل أن يزيد الأمور إثارة بتصريحه عقب مباراة مانشستر سيتي حين قال إنها قد تكون مباراته الأخيرة ضد فريق المدرب بيب غوارديولا.
وذكرت صحيفة "التليغراف": كانت مباراة كلاسيكية لدرجة أن محمد صلاح العظيم، قدم ما قد يكون أفضل وداعية في مسيرة للاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتمكن من إخضاع المساء لإرادته الحديدية على الرغم من أنه من العدل أن نقول إنه بذل محاولة جيدة للغاية لفعل ذلك.
وعنونت صحيفة "ليفربول إيكو" عقب المباراة: امنحوه عقداً الآن، قدرة صلاح على الاستيلاء على المباراة بمفرده، وسحب زملائه نحو المقدمة في الهجوم، تمت بشكل رائع. بينما قالت صحيفة "ديلي ميل": صلاح لاعب فذ، يظهر في الوقت الذي يحتاج فيه فريقه المساعدة.
وعلقت صحيفة "الغارديان" على المباراة قائلة: بينما انتشرت الابتسامة ببطء على وجهه، قام صلاح بتقبيل شعار النادي الذي يزين قميصه الأحمر المبلل بالمطر، لم يعزز الهدف التاسع للمصري في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، والثاني في تلك الليلة، تحدي ليفربول للفوز باللقب فحسب، بل عزز أيضًا من قصة تقديم عقد جديد مربح للاعب يمكنه الآن السير على ضفاف نهر النيل من دون مساعدة.
(العربية)
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