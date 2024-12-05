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رياضة

صور كشفته.. لاعب كرة شهير يدهس 3 أشخاص ويهرب!

Lebanon 24
05-12-2024 | 15:46
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اقدم لاعب كرة قدم معروف على دهس ثلاثة أشخاص بسيارته الفارهة في الجيزة المصرية وفر هارباً.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغاً يفيد بوقوع حادث سير بمنطقة أوسيم، وعندما انتقل أفراد الأمن إلى مكان الحادث تبين قيام أحد الأشخاص بدهس ثلاثة رجال بسيارته الفارهة، وفر هارباً من مكان الحادث.
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وأكد عدد من شهود العيان أنهم التقطوا صوراً للسيارة قبل أن يهرب بها قائدها، وعند الكشف عن بيانات السيارة تبين أنها مملوكة للاعب كرة قدم شهير يدعى"ر . ع"، والذي يلعب بأحد الفرق المصرية بالدوري الممتاز.

وكشفت التحريات أن السيارة كان يقودها اللاعب، كما كشفت بعض الصور التي التقطت للحادث عن هويته، حيث حرر محضر بالواقعة، وجار البحث عن اللاعب الذي فر هاربا من موقع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة، بينما أكد أحد المصادر من داخل المستشفى أن الإصابات ليست بالغة أو خطيرة، وأن المصابين الثلاثة يتلقون العلاج داخل المستشفى.

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