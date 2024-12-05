بالتفاصيل.. تعرّف على نتائج قرعة كأس العالم للأندية

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أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 التي سحبت الخميس عن مجموعات قوية أبرزها المجموعة الثانية التي ضمّت كل من باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد وبوتافوغو بينما سيفتتح الأهلي المصري مباريات البطولة بملاقاة إنتر ميامي.وأجريت قرعة البطولة المستحدثة من كأس العالم للأندية والتي ستلعب في صيف 2025 وسط اهتمام كبير في ظلّ مشاركة الكثير من الأندية الكبرى بالمسابقة ومن بينها خمسة أندية عربية.وينتظر أن تكون مواجهة مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات.ونصت قوانين القرعة على تقسيم الأندية المشاركة الـ32 في ثمان مجموعات تضم كلّ مجموعة أربعة أندية على أن يتواجد فريق من كل مستوى بكل مجموعة.ومنعت القوانين تواجد فريقين من ذات القارة في مجموعة واحدة باستثناء الأندية الأوروبية.وجاءت القرعة على الشكل الآتي إذ يفتتح الفريق الوارد أولاً مبارياته بالمجموعة بمواجهة الفريق الذي يليه كما هو الحال فيما يتعلق بافتتاح مباريات المجموعة الأولى بلقاء بالميراس وبورتو.المجموعة الأولى: بالميراس، بورتو، الأهلي، إنتر ميامي.المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان، أتليتيكو مدريد، بوتافوغو، سياتيل ساوندرز.المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ، أوكلاند سيتي، بوكا جونيورز، بنفيكا.المجموعة الرابعة: فلامينغو، الترجي، تشيلسي، كلوب ليون.المجموعة الخامسة: ريفر بلايت، أوراوا، مونتيري، إنتر.المجموعة السادسة: فلومينينسي، بوروسيا دورتموند، أولسان، ماميلودي صنداونز.المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، الوداد الرياضي، العين، يوفنتوس.المجموعة الثامنة: ريال مدريد، الهلال، باتشوكا، زالتسبورغ. (بي إن سبورتس)