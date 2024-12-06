توتنهام سقط أمام بورنموث

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سقط توتنهام أمام مضيفه بورنموث بهدف نظيف الخميس في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.سجّل الإسباني دين هويسن هدف المباراة في الدقيقة 17 برأسية إثر ركلة ركنية نفذها ماركوس تافارنيير، فيما ألغى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" هدفا لزميله البرازيلي إيفانيلسون بداعي التسلل (72).وهذه الخسارة الثالثة في آخر ست مباريات لتوتنهام، والأولى بعد تعادلين، الأول مع روما الإيطالي في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) والثاني مع فولهام 1-1 حيث لعب كلتا المباراتين على أرضه.وتجمّد رصيد توتنهام الذي شارك نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة 57، عند 20 نقطة في المركز العاشر، فيما تقدّم بورنموث إلى المركز التاسع بـ21 نقطة.وعاد فولهام إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه برايتون 3-1.سجل النيجيري أليكس أيوبي هدف السبق لفولهام بعد خطأ فادح من الحارس الهولندي بارت فيربروخن (4).وعادل الكاميروني كارلوس باليبا النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (56)، لكن الدنماركي مات أورايلي أعطى التقدم من جديد لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه إثر ركنية (79) قبل أن يضيف أيوبي الثالث بعد مراوغة جميلة وتسديدة رائعة من داخل المنطقة (87).ورفع فولهام رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة عن برايتون الخامس الذي تلقى خسارته الأولى بعد ثلاث مباريات. (بي إن سبورتس)