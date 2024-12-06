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رياضة

بعد اتهام مثير له... رونالدو يرد على زميله في ريال مدريد و"أنانية لا تصدق"

Lebanon 24
06-12-2024 | 03:25
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علق كريستيانو رونالدو على أحد زملائه السابقين في فريق ريال مدريد بعد مقابلة أجراها الأخير استخدم خلالها لفظا غير لائق وأن النجم البرتغالي كان أنانيا.


وقال رافائيل فان دير فارت في مقابلة مع talkSPORT: "رونالدو لم يغادر منزله قط، أقول دائما على سبيل المزاح رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي كان يرتدي ملابسه دون أن يخلعها كاملة مع استخدام لفظ غير لائق".
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وأضاف: "أولا وقبل كل شيء جسده عبارة عن آلة كان سابقا لعصره اللاعبون يقلدونه".

وتابع: "كان رونالدو أنانيا بشكل لا يصدق إذا فزنا 6-0 ولم يسجل فلن يكون سعيدا عندما نخسر ولكنه سجل هدفين سيكون الأمر على ما يرام".


وتم نشر اقتباس "الأنانية بشكل لا يصدق" لفان دير فارت على صفحة منفصلة على إنستغرام وقرر رونالدو الرد عليه.

وكتب رونالدو ردا على اتهامه بالأنانية: "من هو هذا الرجل؟"، في رد صاعق لزميله السابق في ريال مدريد.


تجدر الإشارة إلا أن رونالدو أمضى 9 سنوات من مسيرته الأسطورية مع ريال مدريد بين عامي 2009 و2018، حيث أثبت نفسه بقوة كواحد من أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية إلى جانب ليونيل ميسي. (روسيا اليوم)
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