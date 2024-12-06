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رياضة

بعثة لبنان تتحضر لبطولة المتوسط للجمباز في تونس

Lebanon 24
06-12-2024 | 03:35
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تنتظم بعثة الاتحاد اللبناني للجمباز بمعسكر تدريبي مغلق خارج لبنان تحضيرا للمشاركة في بطولة المتوسط الخامسة والمقرر اقامتها من 16 كانون الاول ولغاية 18 منه، والتي تستضيفها تونس.

وتشكلت البعثة من مديرها: بشير زغيب، واللاعبات: ليانا زغيب، برسكا زغيب وريتا طحطوح.
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كما تضم المدربين: شادي هشام وابراهيم السعيد، برفقة الحكمة الدولية جينفر هيلالي ورئيس اكاديمية فليكس زون كريم فياض.
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