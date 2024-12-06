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رياضة

الحزن يلف الأوساط الرياضية.. وفاة لاعب إثر بلع لسانه!

Lebanon 24
06-12-2024 | 07:19
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لف الحزن الأوساط الكروية الليبية، بعد وفاة اللاعب السابق صلاح بادي قزقيزة نجم نادي الأهلي بنغازي بشكل مفاجئ اليوم الجمعة.
 
وفارق صلاح بادي قزقيزة نجم الأهلي بنغازي الليبي الحياة، بعد إصابته باختناق عقب بلع لسانه أثناء لعبه مباراة كرة خماسية مع أصدقائه بمدينة أجدابيا.
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وأعلن محمود بادي نجل الراحل عبر صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، وفاة الراحل كما وجه رسالة نعي لنجم الكرة الليبية السابق بعد أن فارق الحياة معربا عن حزنه الشديد لوفاة والده.


وكان قزقيزة قد ترك بصمة واضحة في تاريخ نادي الأهلي بنغازي حيث لعب في صفوفه لسنوات عديدة وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات قبل أن يعتزل كرة القدم ويعمل مؤخرا في مجال التدريب. (روسيا اليوم)
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