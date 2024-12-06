الشناوي: أمنية لاعبي الأهلي تحققت بمواجهة ميسي

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قال قائد النادي الأهلي المصري محمد الشناوي، الجمعة، إن فريقه يتواجد بجموعة متوازنة في كأس العالم للأندية التي تقام العام القادم في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المجموعة تضم فرقًا كبيرة.وأضاف الشناوي في تصريحات نشرها موقع النادي أن الأهلي له خبرة في المباريات الكبيرة وقد واجه بالميراس البرازيلي في وقت سابق، ولديه فرصة لتقديم عروض قوية والذهاب إلى مكان مميز في البطولة، لكنه سيركز هدفه الأساسي على تجاوز الدور الأول كمرحلة أولى.وأشار إلى أن الفريق سوف يستعد جيدا لهذه المواجهات، وأن كل فرق المجموعة قوية، ولديها عناصر مميزة، وأن "اللاعبين حرصوا على متابعة القرعة معًا، وتمنوا مواجهة فريق إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي، ولديهم رغبة في مواجهة فرق عالمية مثل إنتر ميلانو ويوفنتوس، بعد أن سبق للنادي مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني".وأكد الشناوي أن مشاركة الأهلي وسط هذه الكوكبة من الأندية العالمية تدعو للفخر الشديد، من جانب الجهاز الفني واللاعبين والمسئولين والجماهير، وأن البطولة فرصة لرفع اسم الأهلي في المحافل العالمية، خصوصًا بعد النجاحات العديدة للفريق في إفريقيا.وأكمل أن الأجواء في البطولات الكبيرة فرصة لإظهار قدرات اللاعبين، وأن هناك فترة طويلة متبقية على انطلاق البطولة، وأن النادي طموحاته كبيرة في المنافسة بشكل عام، والأهلي يضع نصب عينه العمل على إحراز البطولات والوصول إلى أفضل ما يكون.وشدد على أن الفريق لديه مباراة هامة أمام أورلاندو، وسوف يغلق صفحة القرعة تمامًا، ويصب كامل التركيز في العمل على تخطي المنافس الجنوب إفريقي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.وشدد على أن جمهور الأهلي يمثل الدافع الأكبر للفوز بكل المباريات، وأن كل منظومة الكرة بالنادي تعمل على إسعادهم بالبطولات والإنجازات. ( سكاي نيوز)