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رياضة
"بإمكانه اللعب بشكل أفضل".. هكذا علق أنشيلوتي على إهدار مبابي ركلتي جزاء
Lebanon 24
06-12-2024
|
14:00
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن ثقته بأن كيليان مبابي سيجد طريقة للخروج من الأزمة التي يمر بها، والتي تضمنت إهداره لركلتي جزاء منذ انضمامه للفريق العاصمي.
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أضاف "هو يدرك ما يحدث. ما نشره عقب مباراة بلباو يظهر أنه لاعب يعرف كيف يلعب وأن بإمكانه اللعب بشكل أفضل"، مشيراً إلى أنّ "هناك لاعبون لا يدركون أنهم لا يلعبون بأفضل مستوياتهم، ولكنه يدرك أن بإمكانه اللعب بشكل أفضل، وهو سيبذل كل ما في وسعه للتحسن في أسرع وقت ممكن".
وقال أنشيلوتي : "إهدار ركلات الترجيح لم يساعد الفريق، لكنه يمكنه التأكيد على جهود مبابي"، مضيفا: يجب أن نقيم كل شيء. لقد تحسن في المباريات الأخيرة من حيث اللعب بمزيد من الحماس.
وختم:" ركلات الجزاء هي مسألة أخرى. عليه أن يواصل الصمود، ويقاتل، ويعمل بجد لأن الأمور ستتحسن عاجلاً أم آجلاً". (العربية)
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